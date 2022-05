Chioggia, bimba di 6 mesi positiva alla cocaina. Ricoverata per emorragia cerebrale (Di martedì 31 maggio 2022) La bimba Ricoverata da due settimane, potrebbe aver subìto dei maltrattamenti dai genitori: non ha assunto cocaina ma sarebbe stata contaminata. É risultata positiva alla cocaina una bimba di 6 mesi Ricoverata due settimane fa in terapia intensiva. Pare che i traumi al cervello che l’hanno costretta al ricovero, potrebbero essere dovuti a dei maltrattamenti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 31 maggio 2022) Lada due settimane, potrebbe aver subìto dei maltrattamenti dai genitori: non ha assuntoma sarebbe stata contaminata. É risultataunadi 6due settimane fa in terapia intensiva. Pare che i traumi al cervello che l’hanno costretta al ricovero, potrebbero essere dovuti a dei maltrattamenti L'articolo proviene da Leggilo.org.

