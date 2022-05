Calcio, l’Italia riparte dalla Finalissima con l’Argentina. Un trofeo da vincere per gettare le basi di un nuovo inizio (Di martedì 31 maggio 2022) Il 24 marzo 2022 è stato il nuovo anno zero del Calcio italiano. Dopo il trionfo degli Europei, titolo che mancava dal 1968, la Nazionale italiana di Roberto Mancini è torna negli “inferi” del Pallone venendo sconfitta clamorosamente a Palermo dalla Macedonia del Nord e dunque mancando per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Un brutto colpo per le ambizioni del gruppo del Mancio che pochi mesi prima si era regalato qualcosa di inimmaginabile, prendendosi anche una minima rivalsa rispetto ai soliti detrattori. Le criticità però del sistema-Calcio italiano sono molteplici e la valorizzazione dei talenti italiani nei vivai è tra queste. Per il CT non facile allestire una rosa competitiva, specie nel confronto con realtà internazionali in cui il link tra settore giovanile e prima ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Il 24 marzo 2022 è stato ilanno zero delitaliano. Dopo il trionfo degli Europei, titolo che mancava dal 1968, la Nazionale italiana di Roberto Mancini è torna negli “inferi” del Pallone venendo sconfitta clamorosamente a PalermoMacedonia del Nord e dunque mancando per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Un brutto colpo per le ambizioni del gruppo del Mancio che pochi mesi prima si era regalato qualcosa di inimmaginabile, prendendosi anche una minima rivalsa rispetto ai soliti detrattori. Le criticità però del sistema-italiano sono molteplici e la valorizzazione dei talenti italiani nei vivai è tra queste. Per il CT non facile allestire una rosa competitiva, specie nel confronto con realtà internazionali in cui il link tra settore giovanile e prima ...

Pubblicità

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Corriere : Italia, i convocati per la partita contro l'Argentina. Fuori Zaniolo e Kean I giocatori scelti da Mancini - SkySport : Italia, i convocati contro l'Argentina: out Zaniolo e Kean infortunati, c'è Gnonto #SkySport #Italia #Argentina… - GaeBrancaccio : @CarminePassare3 a parte il fatto che st elenco è ancora in la a venire. Ma in sostanza direi che l errore che fann… - 45EMDE : RT @Azzurri: Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio italiano L… -