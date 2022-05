Bergamo, bimbi ustionati all’asilo: “I papà arrostivano marshmallow”. La coordinatrice: “Non sapevo volessero accendere un fuoco” (Di martedì 31 maggio 2022) “Ero in ufficio, quando mi hanno chiamata sono subito corsa, all’inizio non avevo nemmeno capito cosa fosse successo”. A parlare a L’Eco di Bergamo è Simonetta Nava, coordinatrice pedagogico-didattica della scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopra, nella bergamasca, dove lunedì 30 maggio intorno alle 10.30 cinque bambini sono rimasti ustionati mentre facevano orientireeing con i loro papà-volontari. I genitori, nel mezzo dell’attività sportiva, hanno incominciato ad arrostire su un fuoco alcuni marshmallow e da lì sarebbe partita la fiammata. A quanto emerso, avrebbero usato un flacone di bioetanolo per accendere il fuoco. “Era l’ora della merenda con la mela, per un momento ho pensato che qualcosa fosse andato di traverso a un bambino”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “Ero in ufficio, quando mi hanno chiamata sono subito corsa, all’inizio non avevo nemmeno capito cosa fosse successo”. A parlare a L’Eco diè Simonetta Nava,pedagogico-didattica della scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopra, nella bergamasca, dove lunedì 30 maggio intorno alle 10.30 cinque bambini sono rimastimentre facevano orientireeing con i loro-volontari. I genitori, nel mezzo dell’attività sportiva, hanno incominciato ad arrostire su unalcunie da lì sarebbe partita la fiammata. A quanto emerso, avrebbero usato un flacone di bioetanolo peril. “Era l’ora della merenda con la mela, per un momento ho pensato che qualcosa fosse andato di traverso a un bambino”. La ...

