Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2022 ore 16 | 30

(Di lunedì 30 maggio 2022)DEL 30 MAGGIOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA. TRAFFICO BLOCCATO SULLA VIA SALARIA TRA LA TENUTA DI SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA CASAL BIANCO TRA L’USCITA PER GUIDONIA DELL’AUTOSTRADA A1 E LA LOCALITÀ MARCO SIMONE NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, MASSIMA ATTENZIONE SULLA PONTINA PER UN ALTRO INCIDENTE, ALL’ALTEZZA SVINCOLO PER VIA DI ...