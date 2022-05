' Vergogna' inciso sul braccio Bimba marchiata con uno spillo - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 30 maggio 2022) ROMAsulla pelle bianca e morbida come è quella dei bambini. Con uno, sicuramente tra tante lacrime. Tre lettere incise in caratteri latini che hanno il sapore dell'infamia, del ...

Advertising

repubblica : Bimba cinese di tre anni col marchio 'vergogna' inciso sulla pelle, il legale: 'Per la piccola è stato atroce'. Pro… - infoitinterno : ’Vergogna’ inciso sul braccio Bimba marchiata con uno spillo - TuttoSuRoma : Bimba di tre anni con il marchio «Vergogna» inciso sulla pelle - autocostruttore : @lucabattanta Oggi a Roma una bambina cinese di 3 anni e' tornata a casa dall'asilo con inciso sulla schiena VERGOGNA... - mariaritaspada : RT @cristinamucciol: Occorre parlarne. Occorre. Non indignarsi e basta, parlarne, farne discorso politico. Bimba cinese di tre anni col mar… -

Tre lettere incise in caratteri latini che hanno il sapore dell'infamia, del razzismo, della violenza: 'xiu', che in cinese significa ''. La vittima è una bambina cinese di tre anni che vive ...... sul suo corpicino, la scritta, in lettere latine, 'Xiu' , che in cinese vuol dire ''. Si tratta di una sorta di marchio infamante che sarebbe statosulla pelle della bambina con uno ...Marchiata sulla pelle bianca e morbida come è quella dei bambini. Con uno spillo e sicuramente tra tante lacrime. Tre lettere incise in caratteri latini ...I genitori di una bimba di 3 anni hanno rinvenuto sul corpo della loro figlia un'incisione davvero raccapricciante. Sul caso sta indagando la Procura di Roma.