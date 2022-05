Ultime Notizie – St. Etienne retrocede, follia tifosi: razzi contro giocatori – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Il St. Etienne retrocede nella Serie B francese, i tifosi invadono il campo e scatenano la caccia ai giocatori, con lancio di razzi ad altezza uomo. E’ il folle epilogo del match che i verdi hanno perso ai calci di rigore contro l’Auxerre. La sfida ha determinato la retrocessione del St. Etienne dalla Ligue 1 alla L2. Comunque questo lo terrei buono per il prossimo film di Star Wars. https://t.co/Jb3GiqChHT — Riccardo (@Dulafive) May 30, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Il St.nella Serie B francese, iinvadono il campo e scatenano la caccia ai, con lancio diad altezza uomo. E’ il folle epilogo del match che i verdi hanno perso ai calci di rigorel’Auxerre. La sfida ha determinato la retrocessione del St.dalla Ligue 1 alla L2. Comunque questo lo terrei buono per il prossimo film di Star Wars. https://t.co/Jb3GiqChHT — Riccardo (@Dulafive) May 30, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - fanpage : 'È probabile che durante l’estate il numero di casi diminuisca, ma attenzione è altrettanto probabile che in autunn… - PianetaMilan : .@acmilan, #Cardinale pronto a tornare in città. Attacco, derby di #calciomercato in vista - #ACMilan #Milan… - CuoreImpavi : RT @sole24ore: ?? Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodo… - martina_lo_re : #Ucraina, ultime notizie. Zelensky disponibile a telefonata congiunta con Erdogan e Putin - Il Sole 24 ORE… -