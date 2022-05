TT Supertwin | cambio in corsa per Hickman | sarà in gara con la Paton - News

Advertising

TT Supertwin, cambio in corsa per Hickman: sarà in gara con la Paton Dopo le difficoltà vissute alla North West 200 con l'Aprilia, il detentore del record sul giro utilizzerà al Tourist Trophy la S1-R della squadra capitanata da Vittorio Salerio per puntare alla vittor ...