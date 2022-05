Tragedia in mare a Santa Severa, turista perde la vita: inutili i soccorsi (Di lunedì 30 maggio 2022) C’è un’altra vittima nelle acque del litorale, stavolta nella zona di Santa Severa. Ieri infatti, domenica 29 maggio 2022, un turista di nazionalità norvegese ha perso la vita mentre stava facendo il bagno a pochi passi dal Castello. Nonostante i soccorsi – sul posto è giunta anche l’eliambulanza unitamente al personale della Guardia Costiera – per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accusa un malore e muore a Ostia Quindici giorni fa, lo ricordiamo, in concomitanza con l’avvio della stagione balneare, un’altra persona era deceduta dopo aver accusato un malore. L’uomo, che si trovava sul lungomare di Ostia, si era accasciato improvvisamente sulla spiaggia. Anche in quel caso vani erano stati i tentativi di soccorso. Leggi anche: Fiumicino, scivola e cade in mare: morto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) C’è un’altra vittima nelle acque del litorale, stavolta nella zona di. Ieri infatti, domenica 29 maggio 2022, undi nazionalità norvegese ha perso lamentre stava facendo il bagno a pochi passi dal Castello. Nonostante i– sul posto è giunta anche l’eliambulanza unitamente al personale della Guardia Costiera – per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accusa un malore e muore a Ostia Quindici giorni fa, lo ricordiamo, in concomitanza con l’avvio della stagione balneare, un’altra persona era deceduta dopo aver accusato un malore. L’uomo, che si trovava sul lungodi Ostia, si era accasciato improvvisamente sulla spiaggia. Anche in quel caso vani erano stati i tentativi di soccorso. Leggi anche: Fiumicino, scivola e cade in: morto ...

