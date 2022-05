“Ti viene un infarto”. Non è L’Arena, tensione altissima tra gli ospiti. E Massimo Giletti assiste allo scontro (Di lunedì 30 maggio 2022) scontro tra Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi a Non è L’Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Durante la solita diretta della domenica sera, si parla di reddito di cittadinanza, lavoro e disoccupazione. Stiamo parlando della puntata del 29 maggio e in studio c’è Giorgio Cremaschi, di Potere al popolo, e in collegamento da casa, Alessandro Sallusti. Da una parte del dibattito i lavoratori che non hanno occupazione e che denunciano lo sfruttamento da parte degli imprenditori che vogliono pagarli solo 400 euro al mese. Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi a Non è L’Arena ai ferri corti: “Io non so che paletti mette questo signore alla possibilità di tornare a lavorare”, esordisce il direttore di Libero, “magari rifiutando un contratto a termine altrimenti qualcuno ci sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)tra Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi a Non è, il programma diin onda su La7. Durante la solita diretta della domenica sera, si parla di reddito di cittadinanza, lavoro e disoccupazione. Stiamo parlando della puntata del 29 maggio e in studio c’è Giorgio Cremaschi, di Potere al popolo, e in collegamento da casa, Alessandro Sallusti. Da una parte del dibattito i lavoratori che non hanno occupazione e che denunciano lo sfruttamento da parte degli imprenditori che vogliono pagarli solo 400 euro al mese. Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi a Non èai ferri corti: “Io non so che paletti mette questo signore alla possibilità di tornare a lavorare”, esordisce il direttore di Libero, “magari rifiutando un contratto a termine altrimenti qualcuno ci sta ...

Lucia_1982_ : Se già mi viene un infarto se uno che ti somiglia mi apre il portone (pensavo fossi tu), cosa mi accade se incontro te?!? - bontensimp : vabbè mi sono svegliata troppo presto rido mo mi viene un infarto così non devo fare l'esame :D - BeaHdezz : @BlocandoI @AandreaHdez @CDTOficial Se viene Derbi de infarto… ?? - izawrnn : @lnscalfibile No ti gouro io scrivo male qualsiasi cosa e non mi interessa ma UN ALTRO devo scriverlo sempre bene o mi viene un infarto - gabrsp_ : PORCA TROIA MI VIENE UN INFARTO NON VEDO L'ORA -