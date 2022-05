Serie A, Fernandez più lontano: Benfica in vantaggio per lui (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra i tanti nomi in entrata per i club di Serie A c’è anche Enzo Fernandez. In vantaggio su di lui però c’è il Benfica Tra i tanti nomi in entrata per i club di Serie A c’è anche quello dell’argentino Enzo Fernandez del River Plate. I rossoneri sono interessato ma come riportato da A Bola , quotidiano portoghese, il Benfica è in vantaggio per il centrocampista classe 2001 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra i tanti nomi in entrata per i club diA c’è anche Enzo. Insu di lui però c’è ilTra i tanti nomi in entrata per i club diA c’è anche quello dell’argentino Enzodel River Plate. I rossoneri sono interessato ma come riportato da A Bola , quotidiano portoghese, ilè inper il centrocampista classe 2001 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Juventus, contatti in corso per Enzo Fernandez del River Plate - CalcioNews24 : #SerieA, Fernandez più vicino al #Benfica ?? - za3trmasr : RT @tuttosport: #Milan, #Fernandez si può: ha una clausola da 18 milioni ?? - lancer_to : RT @davide31buffa: Non arriverà nessuno di questi, ma... Noa Lang è un ottimo progetto di campione, ha caratteristiche perfette per la Ser… - davide31buffa : Non arriverà nessuno di questi, ma... Noa Lang è un ottimo progetto di campione, ha caratteristiche perfette per l… -