Scelto l'allenatore dell'Udinese, ma spuntano dei problemi: il motivo (Di lunedì 30 maggio 2022) Stagione quasi da incorniciare quella di Cioffi all'Udinese, che, subentrato a Gotti, è riuscito a dare una sterzata al campionato friulano facendo partite importanti e prestazioni altisonanti, come i 4-0 a Firenze e a Salerno. Probabilmente qualche differenza di veduta con la proprietà lo hanno convinto a non proseguire la sua avventura con il club bianconero e sposare, invece, il progetto dell'Hellas Verona. Gabriele Cioffi Udinese Calcio L'Udinese, dal canto suo, avrebbe messo nel mirino per la panchina del prossimo l'allenatore dell'Ascoli Sottil, che ha giocato in maglia bianconera da calciatore dal 99 al 2003, quindi conosce perfettamente quello che è l'ambiente che si respira da quelle parti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il club in cui ha allenato fino a poche settimane fa Sottil, ossia l'Ascoli, non avrebbe gradito ...

