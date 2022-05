San Severo-Foggia: incidente con due feriti di cui uno grave, tratto di autostrada chiuso Nel primo pomeriggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco prima delle 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione di Bari a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 545 che ha visto coinvolta un’autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari anche con eliambulanza, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari. A chi è diretto verso Bari, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a San ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 30 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco prima delle 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamenteilcompreso tra Sanin direzione di Bari a causa di unavvenuto all’altezza del km 545 che ha visto coinvolta un’autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari anche con eliambulanza, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente nelinteressato il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari. A chi è diretto verso Bari, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a San ...

