Perché il no del Pd ai referendum sulla giustizia è un no allo Stato di diritto (Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'annunciare il proprio voto contrario ai referendum sulla giustizia il Pd non fa una scelta politica e di merito: fa una scelta identitaria e di potere. Qualsiasi affermazione dello Stato di diritto, infatti, è per la tradizione post-comunista irrilevante o pericolosa, Perché il concetto di "Stato" proprio di quella tradizione non ha nulla a che fare con il diritto. Può essere Stato di polizia, di popolo, di rivoluzione, di giustizia sociale, di resistenza, di pace, di guerra, qualunque cosa: ma non di diritto. Per questo nessuna riforma della giustizia è mai stata promossa da quella tradizione, che anzi le ha avversate pressoché tutte: Perché la riconduzione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'annunciare il proprio voto contrario aiil Pd non fa una scelta politica e di merito: fa una scelta identitaria e di potere. Qualsiasi affermazione dellodi, infatti, è per la tradizione post-comunista irrilevante o pericolosa,il concetto di "" proprio di quella tradizione non ha nulla a che fare con il. Può esseredi polizia, di popolo, di rivoluzione, disociale, di resistenza, di pace, di guerra, qualunque cosa: ma non di. Per questo nessuna riforma dellaè mai stata promossa da quella tradizione, che anzi le ha avversate pressoché tutte:la riconduzione a ...

