Omicron | mix di anticorpi efficace contro le sottovarianti BA 4 e BA 5 ' Sarà utile per i pazienti fragili'

Advertising

CorrNazionale : #Covid: la combinazione di anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab è efficace nel neutralizzare le varianti… -

Anticorpi efficaci contro2 Questi risultati sono stati riportati online in pre - stampa su bioRxiv. In una nota, l'azienda produttrice Astrazeneca ha fatto sapere che i risultati 'sono ......del rischio di reinfezione durante la fase(BA.1) rispetto alle precedenti fasi epidemiche caratterizzate dalla predominanza della variante Delta o da undelle varianti Delta e. ...È stata trovata una combinazione di anticorpi capace di neutralizzare le sottovarianti BA.4 e BA.5 della variante Omicron. Lo afferma un test preclinico ...Researchers in Singapore are hoping artificial intelligence (AI) can help better fight Covid-19 infections, with AI determining the most optimal combination of antiviral drugs and the correct dosing.