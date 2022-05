Niente embargo | sul petrolio russo l' Ue si divide 

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il Consiglio europeo di oggi e domani rischia di trasformarsi nella prima grande dimostrazione di disunità dell'Ue dall'inizio della guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, dopo che gli ambasciatori dei ventisette stati membri ieri non hanno trovato un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il premier ungherese, Viktor Orbán, ha mantenuto il suo veto sull'graduale sul, malgrado fosse stata offerta una deroga praticamente totale con l'esclusione dell'oleodotto Druzhba che trasporta il greggioin Ungheria. Nessuna delle concessioni fatte nelle ultime settimane è bastata. All'Ungheria erano stati offerti tempo in più prima di applicare l'e centinaia di milioni di euro per ristrutturare le raffinerie, prima della deroga sull'oleodotto. L'unità “sta iniziando a ...

