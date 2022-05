Napoli in ritiro a Castel di Sangro | De Laurentiis | «Voglio vincere sempre»

Advertising

sscnapoli : ?? Sindaco Caruso “Il ritiro del Napoli ha infranto un limite territoriale. Con questa esperienza iniziata 3 anni fa… - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? Sindaco Caruso “Il ritiro del Napoli ha infranto un limite territoriale. Con questa esperienza iniziata 3 anni fa abbiamo… - CalcioNews24 : ??#DeLuarentiis tra il ritiro e il mercato ?? - CalcioOggi : Napoli in ritiro a Castel di Sangro, De Laurentiis e Spalletti live - - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis conferma: 'Ho trattato personalmente Bernardeschi': Napoli, De Laurentiis conferma: 'Ho tratt… -

... abbiamo già pensato alla maglia di Halloween, ma le presenteremo in. La nostra ... Aho portato Ancelotti, è venuto per la stima che aveva di me e ha accettato mezzo stipendio per godersi ..."Ho trattato Federico Bernardeschi". La conferma è netta, senza giri di parole, come è tipico di Aurelio De Laurentiis. Che dalla conferenza stampa di presentazione delestivo deldel prossimo anno (a Castel di Sangro), trova il modo di parlare anche di calciomercato. Le dichiarazioni coinvolgono l'esterno quasi ex juventino, che con i bianconeri non ha ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiarisce così ... De Laurentiis parla del mercato durante la presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro e si lascia andare: «Molto ...Così il presidente del Napoli De Laurentiis durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro - Se prendi in porta uno di 34-35 anni va bene, ma se ne prendi uno in ruolo da attaccante che non ...