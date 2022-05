Modà | un’esplosione di “Gioia” ha riacceso il Palasele di Eboli

(Di lunedì 30 maggio 2022) Si è concluso adil “Buona Fortuna – Tour” deiche haildopo 860 giorni di silenzio assoluto. La band capitanata da Kekko ha infiammato il palazzetto con una lunga scaletta che ha ripercorso la loro storia, regalando – in occasione dell’ultima data del tour – anche una sorpresa al pubblico campano. Lo show è iniziato con una clip di presentazione della band proiettata su un grande schermo led che sembra ricordare un film western, e man mano che vengono annunciati gli artisti, uno ad uno salgono sul palcoscenico fino all’ingresso di Kekko che “Comincia lo show“. “Eccoci qua, a guardare le nuvole su un tappeto di fragole” intona il pubblico insieme a Kekko che prosegue il concerto sulle note di “Amore scolastico“. Piccola pausa prima di lasciare nuovamente spazio alla musica: in ...

