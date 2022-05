Malore in bici, un 71enne di Pianella muore a pochi metri da casa (Di lunedì 30 maggio 2022) Un uomo di 71 anni di Pianella, in provincia di Pescara , è morto ieri a pochi passi dalla sua abitazione. Mentre stava rientrando da una passeggiata in bicicletta è stato colto da un Malore che non ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Un uomo di 71 anni di, in provincia di Pescara , è morto ieri apassi dalla sua abitazione. Mentre stava rientrando da una passeggiata incletta è stato colto da unche non ...

