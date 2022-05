LIVE – De Laurentiis: “Andremo a Castel di Snagro per altri nove anni. Ho rifiutato una tournée in Sud America” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro. Presenti anche Luciano Spalletti, il Presidente Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Di seguito le dichiarazioni di De Laurentiis. Conferenza De Laurentiis “Sarà il terzo anno che Andremo a Castel di Sangro. Abbiamo un accordo per andare lì 12 anni, quindi restano altri nove. Molti si chiederanno perché De Laurentiis non cerca scorribande intercontinentali? Ieri, Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo didi Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro. Presenti anche Luciano Spalletti, il Presidente Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco didi Sangro Angelo Caruso. Di seguito le dichiarazioni di De. Conferenza De“Sarà il terzo anno chedi Sangro. Abbiamo un accordo per andare lì 12, quindi restano. Molti si chiederanno perché Denon cerca scorribande intercontinentali? Ieri, Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sudper un ...

