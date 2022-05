Koulibaly come Insigne? L’idea in caso di mancato rinnovo e la posizione di Spalletti (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra un mese esatto il contratto con il Napoli di Lorenzo Insigne scadrà definitivamente, permettendo all’ormai ex capitano azzurro di volare in Canada ed accasarsi al Toronto. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, sono stati fatti alcuni tentativi tra le parti per proseguire insieme, ma era evidente che De Laurentiis non potesse offrire le stesse cifre proposte oltre oceano. Il capitano ha così cominciato la stagione in scadenza di contratto senza mai riuscire ad arrivare ad un accordo. Nonostante questo, da parte sua non è mai mancato il suo apporto alla squadra in termini di carisma, concentrazione e personalità. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Uno scenario praticamente identico potrebbe profilarsi anche per il futuro di Kalidou Koulibaly. Tra un rinnovo di contratto che fatica ad ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra un mese esatto il contratto con il Napoli di Lorenzoscadrà definitivamente, permettendo all’ormai ex capitano azzurro di volare in Canada ed accasarsi al Toronto. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, sono stati fatti alcuni tentativi tra le parti per proseguire insieme, ma era evidente che De Laurentiis non potesse offrire le stesse cifre proposte oltre oceano. Il capitano ha così cominciato la stagione in scadenza di contratto senza mai riuscire ad arrivare ad un accordo. Nonostante questo, da parte sua non è maiil suo apporto alla squadra in termini di carisma, concentrazione e personalità. FOTO: Getty – NapoliUno scenario praticamente identico potrebbe profilarsi anche per il futuro di Kalidou. Tra undi contratto che fatica ad ...

Advertising

SiamoPartenopei : Repubblica - Koulibaly come Insigne: Spalletti accetterebbe la soluzione - AndreaIncorona8 : #Napoli, c'è la contropartita di qualità per #Koulibaly. Penso che come scambio vada bene.Purtroppo il #Covid19 ne… - frankfn9 : @Vicidominus Penso che è più facile spiegartelo lato F1 che con un paragone calcistico,ma ci provo. Diciamo che è c… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Koulibaly a scadenza come Insigne, Spalletti accetterebbe la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Koulibaly a scadenza come Insigne, Spalletti accetterebbe la situazione -