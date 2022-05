Johnny Depp e Amber Heard, Processo finito. Ecco chi ha vinto. E’ Delirio sul web (Di lunedì 30 maggio 2022) Johnny Depp è ormai visto come il futuro vincitore di questo interminabile Processo. Venerdì 27 maggio sono terminate le arringhe finali, gli avvocati dell’attore più famoso di Hollywood e quelli di Amber Heard hanno terminato rivolgendosi alla giuria, ringraziandola e offrendo loro un riassunto di quelli che sono stati i punti più salienti di questa battaglia giudiziaria. In attesa del verdetto, tutto sembra far ben sperare per il nostro capitan Jack Sparrow. Il Processo per diffamazione voluto da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard sta per terminare. Dopo 6 anni di battaglie legali, nei prossimi giorni scopriremo il verdetto. Dopo il Processo nel Regno Unito, nato a seguito ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022)è ormai visto come il futuro vincitore di questo interminabile. Venerdì 27 maggio sono terminate le arringhe finali, gli avvocati dell’attore più famoso di Hollywood e quelli dihanno terminato rivolgendosi alla giuria, ringraziandola e offrendo loro un riassunto di quelli che sono stati i punti più salienti di questa battaglia giudiziaria. In attesa del verdetto, tutto sembra far ben sperare per il nostro capitan Jack Sparrow. Ilper diffamazione voluto dacontro la sua ex mogliesta per terminare. Dopo 6 anni di battaglie legali, nei prossimi giorni scopriremo il verdetto. Dopo ilnel Regno Unito, nato a seguito ...

