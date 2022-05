Advertising

occhio_notizie : Era ricoverato da sabato al Gemelli in gravissime condizioni - ledicoladelsud : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni - fisco24_info : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni: (Adnkronos) - Era ricoverato da sabato al Gemelli in gravissime condiz… - tabarro63 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il bimbo di 3 anni, coinvolto nell'incidente di Sabato, purtroppo non ce l'ha fatta - italiaserait : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni -

È morto il bimbo di tre anni coinvolto nell'avvenuto sabato scorso 28 maggio nei pressi di, vicino a Roma. Il bimbo era stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue ...sabato 28 maggio L'era avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 28 maggio sulla via Maremmana Inferiore . Uno scontro violento fra una Ford Fiesta ed una Volkswagen Golf ...Roma, 30 mag. (askanews) - Non ce l'ha fatta il bambino di 3 anni che sabato 28 maggioera stato portato in elicottero al Policlinico Gemelli in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via ...Non ce l’ha fatta il bimbo di 3 anni, quello che sabato scorso è rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto a Guidonia, alle porte di Roma. I medici del Policlinico Gemelli, dove il piccolo ...