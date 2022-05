Guerra in Ucraina, Zelensky: “Catturare Severodonetsk è fondamentale per i russi. Facciamo il possibile per contenere l’attacco” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Stiamo facendo tutto il possibile per contenere l’attacco russo a Severodonetsk“. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso video. “Catturare Severodonetsk è un obiettivo fondamentale per il contingente occupante. E a loro non importa quante vite costerà questo tentativo, il tentativo di innalzare la bandiera russa sul viale – quanto suona amaro questo nome – dell’Amicizia dei Popoli. Viale dell’Amicizia dei Popoli 32, dove si trova l’amministrazione comunale di Severodonetsk”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Stiamo facendo tutto ilperrusso a“. Lo ha detto il presidente Volodymyrnel suo ultimo discorso video. “è un obiettivoper il contingente occupante. E a loro non importa quante vite costerà questo tentativo, il tentativo di innalzare la bandiera russa sul viale – quanto suona amaro questo nome – dell’Amicizia dei Popoli. Viale dell’Amicizia dei Popoli 32, dove si trova l’amministrazione comunale di”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

