Federica Panicucci | Mediaset cambia idea | la scelta è ufficiale

(Di lunedì 30 maggio 2022) e lascia tutti di stucco. Siamo ormai a fine maggio e la stagione televisiva 2021-2022 sta per chiudere i battenti. Come ogni anno le varie emittenti manderanno in ‘vacanza’ alcuni programmi del day time per riprenderli poi a settembre, con la fine della stagione più calda. L'articolo proviene da Inews24.it.

Morning Show quindi torna in onda con la sua seconda edizione a partire dal 27 giugno, andando a sostituire Francesco Vecchi edal 27 giugno, sempre dal lunedì al venerdì alle 8:40 ...I fan die Francesco Vecchi (sempre che ne esistano) possono gioire. I loro due beniamini rimarranno ancora in onda su Canale 5 per molto più di tempo di quanto pensassimo in precedenza. ...Dopo la diretta di Mattino5, per il programma di Federica Panicucci è arrivata un’ondata di critiche e commenti negativi. Ecco cos’è successo Il programma della mattina di Canale5, con Francesco ...Da lunedì 27 giugno, torna Morning News, il programma di approfondimento condotto da Simona Branchetti che sostituirà Mattino Cinque.