Fabio Fazio casca all’ultimo: scivolone senza precedenti per il conduttore (Di lunedì 30 maggio 2022) Proprio nel momento clou Fabio Fazio ha preso un brutto scivolone che l’ha costretto ad uno stop improvviso: sorpresa amara al risveglio Il conduttore ligure è da anni in TV ed ha sempre portato in onda contenuti dall’alto interesse dei suoi telespettatori, almeno questo è quanto creduto finora. Lo scivolone rimediato lascia pensare. Anche ieri L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Proprio nel momento clouha preso un bruttoche l’ha costretto ad uno stop improvviso: sorpresa amara al risveglio Illigure è da anni in TV ed ha sempre portato in onda contenuti dall’alto interesse dei suoi telespettatori, almeno questo è quanto creduto finora. Lorimediato lascia pensare. Anche ieri L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RevenewsI : Ospite di Fabio Fazio insieme a Tom Hanks per la presentazione del film #ElvisMovie, @austinbutler ha parlato della… - zazoomblog : Che tempo che fa Fabio Fazio con gli occhi lucidi: il ricordo a fine puntata su Raffaella Carrà - #tempo #Fabio… - antogemella : @fabio_fazio_fax Di questi tempi, tra costi in privato e tempi assurdi della sanità pubblica... quasi quasi ???? - Muresan801 : @neetally @fabio_fazio_fax @Edoenonsolo un'Audi, sarà un caso? - Bidiberio : @chetempochefa @RobertoBurioni @fabfazio @RaiTre Fabio Fazio un nome una garanzia, dell'ospite non parlo perché non è nemmeno una persona -