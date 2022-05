È morto lo scrittore Boris Pahor

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Èa 108 anni loe intellettuale triestino. Di madrelungua slovena,è stato testimone delle discriminazioni verso la minoranza slovena nella Venezia Giulia. Sopravvissuto ai lager nazisti, èquesta mattina intorno alle quattro nella sua casa di Trieste, come ha confermato la sua famiglia all'Adnkronos. Aveva sette anni quando nel 1920 assistette all'incendio del Narodni Dom, sede centrale delle organizzazioni della comunità slovena di Trieste: un'esperienza che lo segnò per tutta la vita, che affiora spesso nei suoi romanzi e racconti. Dopo aver frequentato il liceo classico presso il seminario di Capodistria, nel dopoguerra si laureò in Lettere all'Università e quindi, si dedicò all'insegnamento della letteratura italiana. Arruolato e mandato ...