“Da Noi a ruota libera”, Antonella Elia racconta di aver perso un figlio: gelo in studio (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli anni novanta Antonella Elia si è fatta conoscere dal grande pubblico co-conducendo programmi di grande seguito come La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Rai, Pressing e La ruota della fortuna. Nel nuovo millennio ha partecipato a numerosi reality show quali L’isola dei famosi, Pechino Express, Grande Fratello VIP e Temptation Island. Tra le sue ultime avventure televisive quella come opinionista de La pupa e il secchione show su Italia 1. Ospite del salotto di Da Noi a ruota libera, Antonella Elia ha raccontato un drammatico episodio che ha spiazzato la presentatrice Francesca Fialdini.



