Borussia Monchengladbach | Virkus conferma | «Favre lascerà il club»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roland, ds del, ha annunciato la separazione dal tecnico Lucien: le dichiarazioni Lucienil. Lo annuncia il ds del, Roland, a Sky Sport Deutschland. LE PAROLE – «Lucienci ha detto che non vuole più lavorare in Germania. Abbiamo fatto di tutto nelle ultime due settimane per convincerlo ma non penso che rimarrà al Gladbach nei prossimi due anni. State certi che vogliamo fare il prima possibile con la scelta del nuovo tecnico e lo faremo nel migliore dei modi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

