Ucraina, ucciso comandante battaglione aereo russo. Putin: "Pronti al dialogo. Ma basta armi a Kiev" (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz hanno chiesto a Putin di intavolare "negoziati diretti e seri" con Zelensky, ma il Cremlino si è limitato a dire che "la Russia è pronta...

