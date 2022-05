Tagliare i fondi alla diplomazia non ha aiutato il Regno Unito a contare di più nel mondo (Di domenica 29 maggio 2022) Secondo Boris Johnson, Brexit avrebbe dovuto rendere il Regno Unito più potente e influente, ma finora non è andata così Leggi su ilpost (Di domenica 29 maggio 2022) Secondo Boris Johnson, Brexit avrebbe dovuto rendere ilpiù potente e influente, ma finora non è andata così

Advertising

fanpage : 'Più fondi alla ricerca e meno alle armi. Tagliare le spese militari e mettere al bando le armi nucleari'. Il profe… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Tagliare i fondi alla diplomazia non ha aiutato il Regno Unito a contare di più nel mondo - ilpost : Tagliare i fondi alla diplomazia non ha aiutato il Regno Unito a contare di più nel mondo - AdornatoAntonio : RT @il_Fuco_: Tagliare i fondi per portare i servizi pubblici allo sfacelo e poterli poi affidare ai privati. ? va tutto bene compagna @el… - AFAntoAnt : RT @il_Fuco_: Tagliare i fondi per portare i servizi pubblici allo sfacelo e poterli poi affidare ai privati. ? va tutto bene compagna @el… -