Obbliga figli a rasarsi capelli con stemma Juve | rischia processo

Vessazioni e maltrattamenti fino a fargli rasare i capelli con lo stemma della Juventus. Ora un 45enne romano rischia il processo perchè la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta nei suoi confronti con ...... minacciare e pedinare la donna (facendo persino appostamenti sotto casa) fino al maltrattamento dei, forse per fargliela pagare. Poi la denuncia, ora rischia il processo. Foto in copertina : ... Abatantuono e la festa per lo scudetto del Milan: «Mi rovinerò in cene, felice per i miei figli che non erano... Vessazioni e maltrattamenti fino a fargli rasare i capelli con lo stemma della Juventus. Ora un 45enne romano rischia il processo perchè la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta nei suoi confronti con ...I due bimbi di 8 e 6 anni avevano provato a lamentarsi ma di fronte alle ennesime minacce erano stati costretti ad accettare il taglio per nulla gradito ...