Maddaloni pronta per il GF Vip: “La proposta potrebbe arrivare” (Di domenica 29 maggio 2022) Che piaccia o meno, Laura Maddaloni è stata una vera leader di questa edizione de L’Isola dei Famosi e sicuramente ci ricorderemo di lei. La sportiva si è data completamente al reality e non si è mai risparmiata, tra prove, litigate, polemiche e scontri anche con l’opinionista Vladimir Luxuria. Per questo mi sono sempre augurato di rivederla in un altro programma come il GF Vip (con le telecamere h 24 fidatevi che ci regalerebbe delle perle uniche). Anche il marito della Maddaloni, Clemente Russo, spera di vederla nella casa di Cinecittà. In un’intervista concessa a Superguidatv il campione ha spiegato come mai lui non tornerebbe nella trasmissione di Alfonso Signorini, ma ha anche aggiunto che la proposta potrebbe arrivare a sua moglie. E speriamo quindi che Alfonso ci faccia un pensierino, perché ... Leggi su biccy (Di domenica 29 maggio 2022) Che piaccia o meno, Lauraè stata una vera leader di questa edizione de L’Isola dei Famosi e sicuramente ci ricorderemo di lei. La sportiva si è data completamente al reality e non si è mai risparmiata, tra prove, litigate, polemiche e scontri anche con l’opinionista Vladimir Luxuria. Per questo mi sono sempre augurato di rivederla in un altro programma come il GF Vip (con le telecamere h 24 fidatevi che ci regalerebbe delle perle uniche). Anche il marito della, Clemente Russo, spera di vederla nella casa di Cinecittà. In un’intervista concessa a Superguidatv il campione ha spiegato come mai lui non tornerebbe nella trasmissione di Alfonso Signorini, ma ha anche aggiunto che laa sua moglie. E speriamo quindi che Alfonso ci faccia un pensierino, perché ...

