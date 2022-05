Incidente nella notte in A4: tra i sette feriti anche tre bambini (Di domenica 29 maggio 2022) Dalmine. È di sette feriti il bilancio dell’Incidente che si è verificato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Dalmine e Capriate, in direzione di Milano. Il sinistro attorno alle 2.45, con quattro veicoli rimasti coinvolti: sul posto sono state inviate quattro ambulanze, un’automedica, alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo e le volanti della Polizia Stradale di Seriate. sette le persone che hanno riportato ferite, tra le quali due bambine di 6 e 8 anni e un bimbo di anni, un ventenne, una ventottenne, un 46enne e una 41enne. Una volta sul posto il personale medico ha prestato le prime cure, poi ha assegnato ai feriti codici tra il verde e il giallo: in seguito sono stati trasportati ... Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022) Dalmine. È diil bilancio dell’che si è verificatotra sabato 28 e domenica 29 maggio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Dalmine e Capriate, in direzione di Milano. Il sinistro attorno alle 2.45, con quattro veicoli rimasti coinvolti: sul posto sono state inviate quattro ambulanze, un’automedica, alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo e le volanti della Polizia Stradale di Seriate.le persone che hanno riportato ferite, tra le quali due bambine di 6 e 8 anni e un bimbo di anni, un ventenne, una ventottenne, un 46enne e una 41enne. Una volta sul posto il personale medico ha prestato le prime cure, poi ha assegnato aicodici tra il verde e il giallo: in seguito sono stati trasportati ...

