Il Monza di Berlusconi in Serie A, prima volta in 110 anni (Di domenica 29 maggio 2022) PISA (ITALPRESS) – Il Monza vince 4-3 dopo i tempi supplementari a Pisa nella finale di ritorno dei play-off e festeggia la promozione in Serie A. La squadra del presidente Silvio Berlusconi, che in coppia con Adriano Galliani ha preso in mano la società dopo i fasti al Milan, trova per la prima la massima Serie in 110 anni di storia. “E’ davvero incredibile, una grande soddisfazione per il lavoro importante fatto dalla squadra” il commento a caldo del tecnico Giovanni Stroppa. “La proprietà è di un’altra categoria e se la merita. E’ bello per Galliani, Berlusconi e Antonelli. Io metto sempre il massimo. La dedica? Al mio staff e anche a Berlusconi e Galliani”. La gara in Toscana si sblocca dopo appena 45 secondi. Sibilli lascia ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) PISA (ITALPRESS) – Ilvince 4-3 dopo i tempi supplementari a Pisa nella finale di ritorno dei play-off e festeggia la promozione inA. La squadra del presidente Silvio, che in coppia con Adriano Galliani ha preso in mano la società dopo i fasti al Milan, trova per lala massimain 110di storia. “E’ davvero incredibile, una grande soddisfazione per il lavoro importante fatto dalla squadra” il commento a caldo del tecnico GiovStroppa. “La proprietà è di un’altra categoria e se la merita. E’ bello per Galliani,e Antonelli. Io metto sempre il massimo. La dedica? Al mio staff e anche ae Galliani”. La gara in Toscana si sblocca dopo appena 45 secondi. Sibilli lascia ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza - gippu1 : Da quando è uscito questo libro (24 febbraio), in meno di 100 giorni: - il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni… - mauro_suma : Settembre 1987 all'Arena Garibaldi il primo vero Milan di Berlusconi, Pisa-Milan 1-3, oggi il primo Monza di #SerieA #Storia - IlfuEelst : Real Madrid di Ancelotti campione d'Europa Monza di Berlusconi e Galliani in A Cremonese di Braida in A Ratti: a c… - mansour6ko : I comunisti del Livorno festeggiano per la vittoria del Monza di Berlusconi sul Pisa. -