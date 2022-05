F1 e MotoGP oggi: orari gare 29 maggio, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di domenica 29 maggio 2022) oggi domenica 29 maggio è una giornata campale per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi ben due gare. Il weekend si chiude con il botto col GP di Montecarlo per quanto riguarda la F1 e il GP d’Italia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Monaco e Mugello, dove i piloti si daranno battaglia per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Si incomincia alle ore 14.00 con la MotoGP, mentre la F1 scatterà alle ore 15.00: appena terminata la prova delle due ruote ci sarà giusto il tempo per un pit-stop per poi spostarsi sulla gara del Principato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)domenica 29è una giornata campale per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi ben due. Il weekend si chiude con il botto col GP di Montecarlo per quanto riguarda la F1 e il GP d’Italia per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Monaco e Mugello, dove i piloti si daranno battaglia per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Si incomincia alle ore 14.00 con la, mentre la F1 scatterà alle ore 15.00: appena terminata la prova delle due ruote ci sarà giusto il tempo per un pit-stop per poi spostarsi sulla gara del Principato. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delledi F1 edomenica ...

Advertising

zazoomblog : MotoGp oggi in tv: dove vedere il Mugello in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - #MotoGp #vedere #Mugello #diretta… - GpVespino : RT @f1addictedd: di giannantonio sempre ultimo oggi in pole la motogp è surreale - zazoomblog : MotoGp oggi in tv: dove vedere il Mugello in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - #MotoGp #vedere #Mugello #diretta - infoitsport : MotoGp oggi in tv: dove vedere il Mugello in diretta - Nicola89144151 : Ecco un modello di prima pagina azzeccata, nel 2016. Contesto simile a quello di oggi: mi auguro che 3/4 di prima p… -