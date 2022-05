Donnarumma: 'Felice per il Milan, ma nessun rimpianto per essere andato via' (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigi Donnarumma risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dal Centro Federale Tecnico di Coverciano: "Faccio i complimenti al Milan, hanno fatto un lavoro incredibile, sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigirisponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dal Centro Federale Tecnico di Coverciano: "Faccio i complimenti al, hanno fatto un lavoro incredibile, sono ...

