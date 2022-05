Colpito da una palma in spiaggia, uomo muore nel Veneziano (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Incidente mortale a Sottomarina (Chioggia). Verso le 7, un uomo di circa 50 anni è stato Colpito da una palma caduta all'interno dello stabilimento balneare Stella Maris. L'impatto è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Incidente mortale a Sottomarina (Chioggia). Verso le 7, undi circa 50 anni è statoda unacaduta all'interno dello stabilimento balneare Stella Maris. L'impatto è stato ...

