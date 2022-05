Canoa slalom | Europei 2022 | Elena Borghi è decima nella finale C1 femminile per un salto di porta Trionfa Mallory Franklin

(Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude con il decimo e ultimo posto l’Europeo dia Liptovsky Mikulas (Slovacchia) per. Una prova sfortunata per l’azzurra, che poteva ambire ad un piazzamento migliorecontinentale C1, ma penalizzata da undi. L’azzurra stava mettendo su una buonissima performance dall’alto della sua giovane età, risultando al secondo intertempo in lizza per una posizione a metà classifica. Nel terzo settore arrivano gli errori, con due tocchi di palina alle porte 19 e 25 e ildialla 22, che fanno lievitare il suo crono fino al 171.27, con 54 penalità. LIVE...

Tre accessi in finale su tre per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei didi Liptovsky Mikulas. Nella giornata dedicata allacanadese (C1), Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon si potranno giocare un posto fra i grandi nel vecchio continente ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:16 Delassus, con una penalità alla porta 4, passa nettamente al comando con 117.38. 9:14 Zwolinska lotta duramente contro la corrente, ma spesso si ritrova ...Si chiude con il decimo e ultimo posto l'Europeo di canoa slalom a Liptovsky Mikulas (Slovacchia) per Elena Borghi. Una prova sfortunata per l'azzurra, che poteva ambire ad un piazzamento migliore nel ...L'atleta Stefanie Horn ha conquistato oggi la medaglia d'oro ai campionati europei di canoa slalom, svolti sul fiume Vàh nella città di Liptovsky Mikulas (Slovacchia) ...