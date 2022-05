Bonus casa 2022 e bonus diversi dal Superbonus | le novità

(Di domenica 29 maggio 2022) Ancoraper iledilizi. Lo si evince da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 19/E, che elenca una guida aggiornata suiedilizi e tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancioe dagli altri interventi normativi (Decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina).La prima, si legge su laleggepertutti.it, riguarda le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 che possono essere portate in detrazione, anche con riguardo aidal super. La seconda, invece, per quanto riguarda le opzioni di ...

Advertising

ricpuglisi : Dai, più tasse sulla casa per dare più bonus - ragusaibla : RT @PassarMi: Il @pdnetwork progetta davvero di mettere il proprio #futuro e quello del paese nelle mani di uno che si fa chiedere da un ba… - GraziaMontefal2 : RT @PassarMi: Il @pdnetwork progetta davvero di mettere il proprio #futuro e quello del paese nelle mani di uno che si fa chiedere da un ba… - Giovann00341278 : RT @PassarMi: Il @pdnetwork progetta davvero di mettere il proprio #futuro e quello del paese nelle mani di uno che si fa chiedere da un ba… - AntonioDonatoPa : RT @PassarMi: Il @pdnetwork progetta davvero di mettere il proprio #futuro e quello del paese nelle mani di uno che si fa chiedere da un ba… -

Grandi, grandissime manovre di mercato inInter . Per ora soltanto 'teoriche', ma da qualche parte bisogna pur iniziare. D'altronde l'...gli avrebbe offerto un ingaggio di circa 3 milioni +. ...... tra i quali spiccano idi 9,3 della fase a gironi, i 16 per il ranking storico e la fetta ... i rossoneri si sono portati acomplessivamente 47 milioni di euro , di cui 19,3 dalla ...Il bonus affitti under 31 consiste in una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro, ma che può arrivare anche a 2.000 euro.Se non un segno divino, è stato un segno di Zeus: un fulmine piombato ieri notte, verso l’una a mezza, su una palazzina “inagibile” di via Avezzano, a Sulmona, in ...