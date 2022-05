Uomini e Donne: Retroscena su Ida Platano! Il Racconto Dell’Ex Marco! (Di sabato 28 maggio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora, a dire la sua sulla dama, è il suo ex cavaliere Marco Alabiso. Il 37enne ha svelato un Retroscena su Ida, avvenuto durante una loro uscita a Roma. Ecco quello che ha raccontato il nostro Marco! Ida e Riccardo: parla l’ex corteggiatore Marco Ida Platano continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il pubblico è rimasto basito nel vedere la donna perdere letteralmente le staffe con Riccardo Guarnieri. Per dirla tutta, la dama era accecata dalla rabbia e quanto trasmesso in Tv, non è certo stata una bella pagina di televisione. Mentre c’è chi dice che si poteva benissimo evitare di trasmettere certe scene, la nostra Ida continua a far parlare di sé. Si sa che sarà ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 28 maggio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora, a dire la sua sulla dama, è il suo ex cavaliere Marco Alabiso. Il 37enne ha svelato unsu Ida, avvenuto durante una loro uscita a Roma. Ecco quello che ha raccontato il nostroIda e Riccardo: parla l’ex corteggiatore Marco Ida Platano continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di. Il pubblico è rimasto basito nel vedere la donna perdere letteralmente le staffe con Riccardo Guarnieri. Per dirla tutta, la dama era accecata dalla rabbia e quanto trasmesso in Tv, non è certo stata una bella pagina di televisione. Mentre c’è chi dice che si poteva benissimo evitare di trasmettere certe scene, la nostra Ida continua a far parlare di sé. Si sa che sarà ...

