Ucraina, Mosca conferma la conquista di Lyman (Di sabato 28 maggio 2022) Mosca ha confermato la conquista della citta' di Lyman, nell'Ucraina orientale. "A seguito delle azioni congiunte delle unita' della milizia della Repubblica Popolare di Donetsk e delle forze armate ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022)hato ladella citta' di, nell'orientale. "A seguito delle azioni congiunte delle unita' della milizia della Repubblica Popolare di Donetsk e delle forze armate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I La Russia sta spingendo verso un genocidio e commettendo atrocità intese a distruggere il popolo ucraino:… - LiaQuartapelle : Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - GattoOrientale : RT @ImolaOggi: UCRAINA - Le guardie di frontiera hanno bloccato l'ex presidente Petro Poroshenko, sotto inchiesta per tradimento, che stava… - magzinemag : #Putin sarebbe pronto a dialogare con l'Ucraina. È quanto avrebbe detto al presidente francese #Macron e al cancel… -