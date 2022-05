Tudor non è più il tecnico dell’Hellas Verona (Di sabato 28 maggio 2022) Una stagione di altissimo livello culminata con il nono posto in classifica. Ora però è arrivato il tempo dei saluti in casa scaligera. Igor , oggi è arrivata l’ufficialità del divorzio tra il croato e i veronesi. : Cioffi come sostituto? Consumato l’addio tra il tecnico e la squadra scaligera, ora biosgna trovare subito un sostituto all’altrezza. Molto probabilmente l’Hellas Verona ripartirà da Andrea Cioffi, ex tecnico dell’Udinese. Subentrato a stagione in corso al posto dell’esonerato Gotti, l’ex difensore centrale ha ridato nuova energia al gruppo. I friulani hanno conquistato una salvezza tranquilla e concluso la stagione al dodicesimo posto. Per il tecnico è pronto un biennale. Nel futuro dell’Hellas Verona c’è dunque Cioffi. Il comunicato dell’Hellas ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Una stagione di altissimo livello culminata con il nono posto in classifica. Ora però è arrivato il tempo dei saluti in casa scaligera. Igor , oggi è arrivata l’ufficialità del divorzio tra il croato e i veronesi. : Cioffi come sostituto? Consumato l’addio tra ile la squadra scaligera, ora biosgna trovare subito un sostituto all’altrezza. Molto probabilmente l’Hellasripartirà da Andrea Cioffi, exdell’Udinese. Subentrato a stagione in corso al posto dell’esonerato Gotti, l’ex difensore centrale ha ridato nuova energia al gruppo. I friulani hanno conquistato una salvezza tranquilla e concluso la stagione al dodicesimo posto. Per ilè pronto un biennale. Nel futuroc’è dunque Cioffi. Il comunicato...

