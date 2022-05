Truffa agli anziani a Tivoli: «Dobbiamo aggiornare il contatore», ma l’intervento dei vicini salva la donna (Di sabato 28 maggio 2022) Hanno tentato di raggirare un’anziana a Tivoli qualificandosi come operatori di una nota azienda di fornitura elettrica. Lei però, un’anziana signora del posto, è riuscita a lanciare l’allarme consentendo alla Polizia di arrivare tempestivamente sul posto. E adesso sull’operato di un 29enne e di un 21enne, entrambi denunciati in stato di libertà, sono in corso ulteriori accertamenti. Al momento sono accusati di tentativo di Truffa e di violenza privata. Truffa degli operatori dell’azienda elettrica a Tivoli Questi i fatti. Gli indagati, accompagnati da una terza persona, si sono presentati alla signora come operatori di una nota azienda di fornitura elettrica. A quel punto mostrando un tesserino apposto sulla giacca e, asserendo di avere la necessità di dover fare un aggiornamento al suo contatore e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) Hanno tentato di raggirare un’anziana aqualificandosi come operatori di una nota azienda di fornitura elettrica. Lei però, un’anziana signora del posto, è riuscita a lanciare l’allarme consentendo alla Polizia di arrivare tempestivamente sul posto. E adesso sull’operato di un 29enne e di un 21enne, entrambi denunciati in stato di libertà, sono in corso ulteriori accertamenti. Al momento sono accusati di tentativo die di violenza privata.degli operatori dell’azienda elettrica aQuesti i fatti. Gli indagati, accompagnati da una terza persona, si sono presentati alla signora come operatori di una nota azienda di fornitura elettrica. A quel punto mostrando un tesserino apposto sulla giacca e, asserendo di avere la necessità di dover fare un aggiornamento al suoe di ...

Advertising

CorriereCitta : Truffa agli anziani a Tivoli: «Dobbiamo aggiornare il contatore», ma l’intervento dei vicini salva la donna - giada74079374 : RT @rtl1025: ?? A differenza di altre truffe del passato, non sfrutta metodi tecnici ma più strategie 'comunicative'. Ecco come funziona ??… - rtl1025 : ?? A differenza di altre truffe del passato, non sfrutta metodi tecnici ma più strategie 'comunicative'. Ecco come f… - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp, nuova truffa consente agli hacker di accedere all'account... #WhatsApp #Account #App #CyberCrime #Cybercriminali #H… - 83napolano : RT @CeotechI: WhatsApp, nuova truffa consente agli hacker di accedere all'account... #WhatsApp #Account #App #CyberCrime #Cybercriminali #H… -