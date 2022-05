Torino | trattative a oltranza per due giocatori

Advertising

BolognaSpazio : ???? | Il #Bologna segue l'attaccante del #Dnipro Artem #Dovbyk. Era nel mirino del #Torino: i granata si sono mossi… - InvernizziCarlo : @SandroS1915 Anche perché hai un procuratore che è pagato per fare certe richieste non sui giornali dove non contan… - acmattiam : Il cambio di proprietà ha gelato diverse trattative/rinnovi, eppure Origi e Lang stanno avanzando, invece per Botma… - persemprecalcio : ??Il presidente del #Torino #Cairo è pronto a rimpinguare la squadra provando ad imbastire trattative di primo ordin… - chefoss : I maghi delle trattative: 'Paul vieni a Torino?' 'Sì ma voglio 10 milioni + bonus' 'Possiamo arrivare a 7,5 + bonus… -

... con la possibilità di concluderegià imbastite, come quella per l'olandese Botman. ... uno dei migliori allenatori italiani dell'epoca, che aveva sfiorato lo Scudetto con il, una ...Leprocedono senza sosta, ma attenzione all'incognita Psg: in caso di arrivo in panchina ... ancora meglio, portarlo ain prestito con diritto di riscatto. Le due società dovranno ...La Juventus è stata beffata da Ivan Perisic, che ha scelto il Tottenham di Conte. I bianconeri puntano al sostituto che ha vinto in Europa ...Ancora non si conosce il futuro di Andrea Belotti e oggi ne parla nel dettaglio Tuttosport in chiave mercato: “Tutto tace sul fronte del Gallo, ora in Nazionale (non certo la condizione ideale per ...