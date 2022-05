MotoGP, continua il calvario per Marc Marquez: “Dovrò sottopormi a un nuovo intervento” (Di sabato 28 maggio 2022) La Honda, pochi minuti dopo il termine della sessione di qualifiche odierne valide per il Gran Premio d’Italia 2022, aveva annunciato che si sarebbe svolta una conferenza stampa straordinaria e che avrebbe riguardato il suo pilota, Marc Marquez. Subito tantissime voci sono iniziate a circolare riguardo a cosa potesse essere successo, al punto da annunciare l’imminente organizzazione di una conferenza; purtroppo, ciò che è stato riferito riguardo a Marquez fa riferimento all’ennesimo problema alla spalla destra che sta tormentando lo spagnolo. Marc Marqeuz è costretto ancora una volta a fermarsi: si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico, con la speranza di risolvere definitivamente i problemi alla sua spalla destra. Si tratta della quarta operazione per lo spagnolo, che in ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La Honda, pochi minuti dopo il termine della sessione di qualifiche odierne valide per il Gran Premio d’Italia 2022, aveva annunciato che si sarebbe svolta una conferenza stampa straordinaria e che avrebbe riguardato il suo pilota,. Subito tantissime voci sono iniziate a circolare riguardo a cosa potesse essere successo, al punto da annunciare l’imminente organizzazione di una conferenza; purtroppo, ciò che è stato riferito riguardo afa riferimento all’ennesimo problema alla spalla destra che sta tormentando lo spagnolo.Marqeuz è costretto ancora una volta a fermarsi: si sottoporrà a unchirurgico, con la speranza di risolvere definitivamente i problemi alla sua spalla destra. Si tratta della quarta operazione per lo spagnolo, che in ...

