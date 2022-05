Moto3, Deniz Öncü conquista la pole position al Mugello! Foggia in prima fila, ottavo Rossi (Di sabato 28 maggio 2022) La pole position della Moto3 al Mugello è di Deniz Öncü: il pilota turco della Red Bull KTM Tech 3 partirà davanti a tutti in griglia di partenza nella gara di domani, valida per il Gran Premio d’Italia 2022, grazie al miglior giro registrato nel Q2, chiuso sul traguardo in 1:56.811. Completano la prima fila in seconda posizione Daniel Holgado (+0.097) e in terza l’azzurro Dennis Foggia (+0.283). A seguire, a comporre la seconda fila, troviamo nell’ordine dal quarto al sesto posto in griglia Sergio Garcia (+0.421), Izan Guevara (+0.425) e John McPhee (+0.488). Il Q1 che ha visto tra i protagonisti Matteo Bertelle, Elia Bartolini e Alberto Surra si è aperta con la caduta di quest’ultimo, appena entrato in pista; per fortuna, comunque, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ladellaal Mugello è di: il pilota turco della Red Bull KTM Tech 3 partirà davanti a tutti in griglia di partenza nella gara di domani, valida per il Gran Premio d’Italia 2022, grazie al miglior giro registrato nel Q2, chiuso sul traguardo in 1:56.811. Completano lain seconda posizione Daniel Holgado (+0.097) e in terza l’azzurro Dennis(+0.283). A seguire, a comporre la seconda, troviamo nell’ordine dal quarto al sesto posto in griglia Sergio Garcia (+0.421), Izan Guevara (+0.425) e John McPhee (+0.488). Il Q1 che ha visto tra i protagonisti Matteo Bertelle, Elia Bartolini e Alberto Surra si è aperta con la caduta di quest’ultimo, appena entrato in pista; per fortuna, comunque, ...

