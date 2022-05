Mobilità quasi ai livelli pre-Covid, parchi e luoghi all’aperto frequentatissimi (Di sabato 28 maggio 2022) I dati Google Mobility ha analizzato gli spostamenti dei bergamaschi verso i luoghi del tempo libero e di lavoro: resiste una quota di smart working. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 28 maggio 2022) I dati Google Mobility ha analizzato gli spostamenti dei bergamaschi verso idel tempo libero e di lavoro: resiste una quota di smart working.

Advertising

webecodibergamo : Google Mobility ha analizzato gli spostamenti dei bergamaschi verso i luoghi del tempo libero e di lavoro: resiste… - jmorat : RT @rinnovabiliit: ?? Allegato al #DEF 2022: interventi per quasi 300mld. Pubblicato l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica. Giovan… - green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? Allegato al #DEF 2022: interventi per quasi 300mld. Pubblicato l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica. Giovan… - rinnovabiliit : ?? Allegato al #DEF 2022: interventi per quasi 300mld. Pubblicato l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica. G… - HMbyrepower : Quasi 280 mld di investimenti per la #mobilitàsostenibile: è quanto prevede la nuova strategia a lungo termine per… -