La finale di Champions è iniziata in ritardo | ecco perché

Advertising

GoalItalia : 28 maggio 2003 ?? Finale tutta italiana a Manchester ???? Sheva spiazza Buffon: Champions al Milan ????? - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Tifosi dei Reds bloccati fuori dallo stadio, posticipato il fischio d'inizio della finale di Champio… - GiovanniDiQuar2 : RT @lefrasidiosho: Il discorso di Ancelotti alla squadra prima della finale di #Champions #LiverpoolVsRealMadrid - rudylarossa : RT @PaPaganini: Buonasera. Mai successo nella storia che sia stata ritardata una finale di champions. Ma come si fa? Siamo a Parigi non in… -

Capello: "Bel gioco Non esiste, conta soltanto chi vince". Le parole dell'ex tecnico prima dellaIntervenuto in collegamento dallo Stare de France di Parigi in occasione della finalissima diLeague tra Liverpool e Real Madrid, Fabio Capello ha dichiarato quanto segue. ...Nessun trofeo in nerazzurro per lui, che lascia però dopo otto anni in cui il club è cresciuto tantissimo, fino ad arrivare ai quarti didiLeague. L'Atalanta ha comunicato la ...Finale di Champions League, tanti tifosi allo stadio senza biglietto. Inoltre, secondo quanto riporta l’agenzia Afp, ci sono stati gruppi di tifosi privi di biglietto che hanno tentato di entrare allo ...La finale adesso però è pronta ad emozionare OmercatoWEB.com. foto di Federico Titone. Un'odissea partita da diverse ore per i tifosi del Liverpool. Prima un aereo annullato, poi il viaggio della sper ...