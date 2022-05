In possesso di cocaina: arrestate tre persone (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – In data 24 maggio, personale del Commissariato della Polizia di Battipaglia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, tre persone di nazionalità marocchina, in quanto trovati in possesso di circa 20 grammi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, destinata alla cessione a terzi. In particolare, nel corso dell’attività di controllo del territorio, il personale ha individuato un’autovettura con targa straniera in sosta nel parcheggio del centro commerciale ‘Outlet Cilento’ di Eboli a bordo della quale quale c’era un gruppo di soggetti extracomunitari. Eseguita la perquisizione nei confronti dei tre occupanti, gli stessi sono stati trovati in possesso di somme di denaro. La perquisizione veniva estesa anche all’autovettura all’interno della quale c’erano numerose ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – In data 24 maggio, personale del Commissariato della Polizia di Battipaglia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, tredi nazionalità marocchina, in quanto trovati indi circa 20 grammi di sostanza stupefacente, tipo, destinata alla cessione a terzi. In particolare, nel corso dell’attività di controllo del territorio, il personale ha individuato un’autovettura con targa straniera in sosta nel parcheggio del centro commerciale ‘Outlet Cilento’ di Eboli a bordo della quale quale c’era un gruppo di soggetti extracomunitari. Eseguita la perquisizione nei confronti dei tre occupanti, gli stessi sono stati trovati indi somme di denaro. La perquisizione veniva estesa anche all’autovettura all’interno della quale c’erano numerose ...

