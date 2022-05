Illuso da Maria De Filippi | che bordata per la conduttrice | Un ex pupillo senza freni

(Di sabato 28 maggio 2022) Una ex conoscenza diDeè tornato a parlare dellanella sua biografia, ma questa volta non sono state solo parole di lode. Stiamo parlando di Valerio Scanu, che tanti anni fa partecipò ad ‘Amici’, il talent della De. Nella sua biografia ‘Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary’ (uscita nel 2018 ma la cui eco arriva ad oggi) si è letteralmente sfogato. Oltre alle solite parole di ammirazione per, però, ha confessato anche di essere stato molto deluso dalla persona che credeva essere molto importante per lui. Le dichiarazioni hanno davvero scioccato i fan del cantante sardo, che è diventato famoso proprio grazie ad ‘Amici’, al quale ha partecipato nell’edizione 2008-2009, terminando il suo percorso in seconda posizione. La sua carriera è ...

Dopo tanti anni dalla partecipazione ad Amici , Valerio Scanu torna a parlare del talent e, in particolare, della conduttriceDe Filippi. In una recente intervista, il cantante è stato un vero fiume in piena con le sue parole non solo di ammirazione ma anche di dispiacere nei confronti di colei che credeva fosse una ...... con il suo atteggiamento, avrebbeIda. La Cipollari ha potuto così assistere ad un botta e ... Il programma diDe Filippi tornerà in onda a settembre con una nuova stagione e tanti nuovi ... Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Fabio Nova: 'Un povero illuso' Dopo tanti anni dalla partecipazione ad Amici, Valerio Scanu torna a parlare del talent e, in particolare, della conduttrice Maria De Filippi ...Tina Cipollari è stata protagonista di uno scontro al vetriolo con Fabio Nova. Il cavaliere sbotta: 'La gente si chiede quanto botulino ti sei fatta' ...